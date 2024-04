Seconda categoria Lotta incandescente per i playoff e per la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Già decise le promozioni – Only Sport Alfonsine e Vecchiazzano – èaperta per conquistare io evitare la retrocessione, nei due gironi ravennati di. Nel gruppo M, al momento a 2 giornate dal termine, una tra Vis Faventia, Vita e Riolese, sarebbe fuori daiper i 7 punti di ritardo dal Bagnacavallo, secondo che ha tutto l’interesse a mantenere questo divario per risparmiarsi le semifinali degli spareggi promozione. E domani se la vedrà con la pericolante San Rocco. Nel girone N, ben difficilmente si giocheranno le semifinali, visto il grande vantaggio di Marina (contro il Fornace Zarattini) e San Pancrazio, impegnato col Valmontone. Ultime speranze per Low Street e Fiumanese, chiamate alle sfide con Gs Romagna e Porto Fuori. Girone M: Only Sport-C. Erika, ...