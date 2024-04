Se Netflix non parla male del Giovane Berlusconi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Silvio, ovvero l'ineludibile impellenza del nemico. «Avere un nemico è importante non solo per definire la nostra identità ma anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori e mostrare, nell'affrontarlo, il valore nostro. Pertanto, quando il nemico non ci sia, occorre costruirlo». Così Umberto Eco nel saggio Costruire il nemico (La Nave di Teseo) delineava le necessità di avere sempre un nemico a portata di mano, come faceva Linus con la sua coperta. Eco amava citare nei suoi discorsi, l'illustrazione dell'ottocentesco HM Paget, «E qui giace il mio nemico» . E chissà l'Umberto -morto prima di Silvio come sarebbe sopravvissuto alla dipartita del suo nemico ideale. Il nemico è consustanziale, è l'altra metà del cielo. L'IRRESISTIBILE EPOPEA Ci si perdoni la premessa. Ma soltanto così, con la nostalgia del nemico, si ...