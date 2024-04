Scuole aperte d’estate | stanziati 400 milioni per il piano del governo

(Di sabato 13 aprile 2024) Arriva con un decreto lo stanziamento di 400per finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze per i mesi di sospensione estiva delle lezioni. A firmarlo è il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara (foto), per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 ed è destinato alle primarie e secondarie statali e paritarie non commerciali. Si tratta di 80in più rispetto al precedente biennio che consentiranno di attivare attività sportive, ricreative e di laboratorio. Queste potranno interessare tra 800mila e 1,3di studenti; 1,714le ore aggiuntive.

