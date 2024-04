Scooter travolto da un furgone in retromarcia | Anna Maria La Gattuta muore così | ferito il marito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 aprile 2024) Terrificante incidente stradale a Palermo. Una donna di 60 anni,La, è morta dopo che unche stava facendoha colpito in pieno losu cui viaggiava insieme al. L’uomo è rimasto.Leggi anche: Le figlie dell’attaccante Harry Kane coinvolte in un violento incidente: salve grazie alla prontezza di riflessi della tata L’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì 12 aprile tra piazzetta delle Vittime e piazza San Giovanni Decollato, a pochi metri dalla questura di Palermo. Secondo quanto si apprende,Ladi mestiere faceva la restauratrice di libri antichi. La dinamica dell’incidente In base alle prime ...