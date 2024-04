Sciopero e Protesta dei Lavoratori Stellantis per Carichi di Lavoro Insostenibili

Dopo lo Sciopero di Pasqua arriva quello del 25 aprile . Continua la protesta dei lavoratori dei supermercati , in lotta per il rinnovo del contratto con Federdistribuzione. Nella giornata di ieri, ... (today)

Il Sindaco di Messina invita il collega di Novara di Sicilia a sospendere lo Sciopero della fame - Il primo cittadino ha iniziato due giorni fa per Protestare contro l’inerzia da parte dell’Anas in merito ai lavori sulla statale 185, nel territorio di Francavilla ...messina.gazzettadelsud

Lavori fermi sulla Ss 185. Basile sollecita Anas e invita Bertolami a fermare lo Sciopero della fame - Il sindaco di Messina, Federico Basile, è intervenuto stamani nella vicenda che vede, dallo scorso giovedì 11 aprile, il sindaco di Novara di Sicilia, Girolamo Bertolami, protagonista di una Protesta ...tempostretto

Supercar e Sciopero Linea 2 a Napoli, mezza città in tilt per il traffico “Intrappolati dal Comune” - Un venerdì nero per chi doveva spostarsi in città, con l’auto ma anche con i mezzi pubblici, perché lo Sciopero regionale Trenitalia ha provocato la cancellazione delle corse della metropolitana Linea ...napoli.repubblica