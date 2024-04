Scintille Fedez-Gramellini, il rapper: "Di essere l'idolo della sinistra non mi frega un caz..." - Dopo le polemiche sulla cover del cellulare con l'immagine di Berlusconi da parte di Fedez, che hanno alzato un polverone politico-mediatico, oggi scoppiano Scintille tra Fedez e Massimo Gramellini ch ...adnkronos

A Forum scoppia la rissa in studio durante il programma di Barbara Palombelli: l'intervento della conduttrice - Nel corso di una puntata del programma Forum è scoppiata una rissa nello studio, che ha richiesto l’intervento della conduttrice Barbara Palombelli ...notizie.virgilio

Fedez a Belve, la vita messa in piazza è bella finché dura - Nell’intervista di Francesca Fagnani a Fedez il non più tanto rapper e molto imprenditore ha usato diverse volte il termine “narrazione” per parlare della sua vita privata e del modo in cui, secondo l ...editorialedomani