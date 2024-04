Scintille Fedez-Gramellini | il rapper | “Di essere l’idolo della sinistra non mi frega un caz…”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 13 aprile 2024) Pubblicato il 13 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Dopo le polemiche sulla cover del cellulare con l'immagine di Berlusconi da parte di, che hanno alzato un polverone politico-mediatico, oggi scoppianotrae Massimoche, sul consueto 'Caffè' quotidiano, parla delvicenda senza andare troppo per il sottile. "Il vero mistero diè come una parte dell'opinione pubblica diabbia potuto trasformarlo in un campione del progressismo – scrive il cronista – quando è evidente che si tratta di un giuggiolone goliardico, persino simpatico a volte, ma con la profondità di un pavimento di linoleum".non la manda giù e da Los Angeles, dove si trova per assistere al festival musicale di ...