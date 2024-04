Schifani | In Sicilia set naturali ideali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Siracusa, 13 apr. (Adnkronos) - "Inabbiamo un clima e dei sete architettonici, come il castello Maniace in cui ci troviamo oggi, che sono già location autonome, si presentano da sole,per ospitare produzioni di film e insediamenti cinematografici. Abbiamo investito più di 20 milioni in questo settore, altri cinque ne abbiamo previsti nell'ultima legge Finanziaria, su richiesta dell'assessore Amata, proprio per realizzare un progetto. Come avevo già detto in campagna elettorale, ladeve diventare un polo attrattivo per le produzioni audiovisive, anche con incentivi specifici dedicati alla formazione. Ma i fatti parlano da soli: Makari, o il Commissario Montalbano, e molte altre grandi produzioni sono arrivate da sé. Allora dobbiamo stimolare ulteriore interesse attraverso l'iniziativa ...