Sassuolo-Milan | Ballardini | “Partita importante | ce la possiamo giocare Out Castillejo e Pedersen”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Davideè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, che mette in palio punti cruciali per la salvezza per i neroverdi: “Sicuramente è una, ma non parlerei di svolta. Siamo consapevoli che ci aspetta una gara complicata perché nelanche chi gioca meno è pur sempre un giocatore da. A mio avviso, però, se i ragazzi disputano una buona gara ce la. Non nascondo che sia un vantaggio affrontare squadre che hanno tre partite in una settimana, ma big come ilhanno 26-27 bravi. Loro faranno la loro gara e noi la nostra. Non esistono partite semplici. Abbiamo fiducia perché abbiamo una società forte alle spalle, una squadra giovane, ...