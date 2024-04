Sassuolo-Inter Women 0-0 al 45? | pochi guizzi | ci prova Bugeja

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la poule scudetto del campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti RITMI BASSI – Un primo tempo dalle poche emozioni questo di. Ritmi molto bassi e possesso palla soprattutto delle nerazzurre, che al 17? rischiano di dover fare a meno di Elisa Polli: problema alla spalla per lei che però stringe i denti e riesce a rimanere in campo. Il primo squllo per le nerazzurre arriva al minuto29:lancia lungo dalla sinistra e trova Bonfantini dalla parte opposta, il portiere deltenta un’uscita rischiosa e alla fine ci pensa Philtjens a salvare la sua squadra, impedendo a Polli di inserirsi ...