Sassuolo, Ballardini. ‘Pedersen e Castillejo sono indisponibili e sulla salvezza…’ - L`allenatore del Sassuolo, Davide Ballardini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga contro il Milan, valevole per la 32esima giornata.calciomercato

Ballardini pre Sassuolo-Milan: “Dovremo dare il massimo per fare risultato” - Tornando alla gara dell’Arechi, il Sassuolo si è lasciato alle spalle le scorie della rimonta subita: “Abbiamo smaltito la partita con la Salernitana, in cui non abbiamo raccolto per demeriti nostri e ...canalesassuolo

Milan, fermare il Sassuolo non sarà semplice: la motivazione - Il Milan domani pomeriggio sarà impegnato in casa del Sassuolo per la 32esima giornata di Serie A: l’obiettivo è vincere Giulia Benedetti Redattore 13 aprile 2024 (modifica il 13 aprile 2024 | 11:00) ...informazione