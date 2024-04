Sassoferrato-Genga rischia a Pietralacroce e sente il fiato sul collo di chi rincorre

(Di sabato 13 aprile 2024) Trasferta insidiosa per la capolista(Prima Categoria, girone B) sul campo del. Giocano in casa invece Montemarciano e Real Cameranese che inseguono la vetta a uno e a due punti. Nel girone C la Passatempese - reduce da quattro vittorie consecutive - ospita la vice capolista Vigor Montecosaro e vincitrice della Coppa Marche contro la Real. Il programma. Prima Categoria, 28^ giornata (ore 16). Girone B. Oggi:(ore 14:30), Real Cameranese-Staffolo (ore 14:30), Olimpia Marzocca-Castelbellino (ore 14:30). Falconarese-Borghetto (ore 15), Chiaravalle-Castelleonese, Labor-Filottranese, Montemarciano-Sampaolese, Senigallia-Borgo Minonna (ore 17). Classifica:48; ...

