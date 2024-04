Sarah Toscano ad Amici | la crisi | le polemiche e il talento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024)è una delle concorrenti più giovani di questa edizione didi Maria De Filippi. La diciottenne vigevanese è arrivata al ballottaggio per l'eliminazione finale con la collega Lil Jolie nella quarta puntata del Serale, quella andata in onda sabato 13 aprile. Chi è? Sin da subito la giovanissima cantautrice di Vigevano ha colpito l'attenzione di Lorella Cuccarini, che l'ha voluta nella propria squadra. A non averla mai avuta particolarmente in simpatia, invece, è Anna Pettinelli. Che l'ha sempre criticata sostenendo, anche nelle puntate del Serale, chesia "una da tante moine, ma poca sostanza" sul palco. Critica che non sembra corrispondere alla realtà, visto che la ragazza ha dimostrato di avere una buona dose die di ...