Sapete perché si chiamano sampietrini? La risposta che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 aprile 2024) Tra i simboli di Roma più iconici della sua antichità, amati per la loro storia ma odiati, purtroppo, anche per i disagi alla viabilità. Come e quando sono nati i? Lavorare in Vaticano: ecco come fare – corrieredellacittà.com Parliamo i, piccole tessere di leucitite che rivestono le strade del Centro storico di Roma e di San Pietro. La maggior parte dei romani si sarà abituata alla loro esistenza, ma i turisti e gli appassionati di storia antica li considerano un lascito eccezionale,parlano della cultura imperiale che è sopravvissuta oggi fino a noi. Cosa sono i “”? Isono dei blocchetti di leucitite utilizzata per la realizzazione del lastricato stradale a Roma e nel Vaticano. Furono utilizzati per la prima volta alla fine del ‘500 ma è nel ‘700 ...