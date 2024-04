Santoro si scaglia contro le nuove regole sulla par condicio in Rai | «Questa non è lottizzazione | è familismo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 13 aprile 2024) «La Rai è sempre stata lottizzata, ma ladi trent’anni fa non era quella di oggi». A parlare è Michele, che è candidato alle Europee con la sua lista «Pace terra dignità». In un’intervista a MowMag,spiega che un tempo la«rispondeva a diverse visioni nel mondo», mentre oggi non è altro che una forma di «imperante», che riduce al minimo gli spazi a disposizione delle «voci differenti» che lavorano in viale Mazzini. «Stiamo arrivando a un punto basso nella vita del servizio pubblico. Ovviamentenon può essere considerata come una responsabilità solo di questo governo, ma anche di quelli che lo hanno preceduto», attacca. Il riferimento è alledella par ...