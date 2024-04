Sant' Anna Stazzema Patrimonio europeo

(Di sabato 13 aprile 2024) 17.34 La Commissione europea ha conferito adiil "Marchio del2023". Si tratta del luogo dove il 12 agosto del 1944 le forze nazifasciste trucidarono 530 civili fra cui 130 bambini, in quello che fu uno dei più atroci eccidi compiuti in Italia nella II guerra mondiale.diper il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è "un luogo cardine della nostra storia che ha inciso con la sua sofferenza nel fondamentale processo di formazione della comune identità europea".

" Salario minimo e Salario giusto in Italia: una questione ancora aperta" è il titolo del Seminario promosso d alla Scuola Superiore Sant’Anna per lunedì 15 aprile a Pisa (ore 15 sede di Palazzo ... (lanazione)

La Commissione europea ha conferito a Sant'Anna di Stazzema (Lucca), teatro dell'eccidio nazifascista del 12 agosto 1944 in cui morirono oltre 500 persone, il Marchio del Patrimonio europeo 2023. La ... (tg24.sky)

Sant’Anna di Stazzema (Lucca), 13 aprile 2024 – Sant’Anna di Stazzema è “ Patrimonio europeo 2023”. La Commissione europea ne ha riconosciuto il valore in quanto "luogo della memoria che commemora le ... (lanazione)

Sangiuliano, Anpi chieda scusa per la storia di Rolando Rivi - "Vorrei vedere qui i vertici dell'Anpi a chiedere scusa. È ovvio che non c'è una responsabilità diretta, ma sarebbe bello se loro si unissero a noi per questa commemorazione". (ANSA) ...ansa

Sant'Anna di Stazzema è 'Patrimonio europeo' - La Commissione europea ha conferito a Sant'Anna di Stazzema (Lucca), teatro dell'eccidio nazifascista del 12 agosto 1944 in cui morirono oltre 500 persone, il 'Marchio del Patrimonio europeo 2023'. (A ...ansa

Niente da fare per il Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno - A Sant'Anna di Stazzema il riconoscimento della Commissione europea. Il sito molisano era stato selezionato per la candidatura dal ministero della Cultura ...rainews