Sant’Anna di Stazzema è Patrimonio europeo “Luogo cardine della nostra storia”

(Di sabato 13 aprile 2024)di(Lucca), 13 aprile 2024 –diè “2023”. La Commissione europea ne ha riconosciuto il valore in quanto "memoria che commemora le sofferenze subite dalle popolazioni civili durante le guerre. Il ParcoPace rappresenta un sito significativo e ben concepito per discutere dei conflitti politici e promuovere i valori europei”, si legge nelle motivazioni. Il 12 agosto del 1944è stata teatro dell'eccidio nazifascista in cui morirono 560 persone, tra cui molti bambini Insieme al Comune toscano sono stati premiati altri sei siti europei: Cisterscapes - Paesaggi cistercensi per collegare l'Europa (Austria, Cechia, Germania, Polonia, ...