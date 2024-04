Sansone è l’uomo della provvidenza | il Lecce scatta verso la salvezza | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 aprile 2024) Si è concluso il secondo match32ª giornata del campionato di Serie A-Empoli e la sfida di ‘Via del Mare’ si è accesa soprattutto nei minuti finali. Nel complesso è stata una partita molto equilibrata, fisica e tra due squadre alla ricerca di punti importanti per la. Gli attaccanti non sono in giornata di grazia e non sfruttano le occasioni. Nei primi minuti Cerri gonfia la rete ma il gol viene annullato dall’arbitro. La gara sembra indirizzatail pareggio, poi al 90? un gol diregala tre punti importantissimi al. L’Empoli può recriminare soprattutto per l’erroredifesa in occasione del gol subito. Ilsi porta a 32 punti, l’Empoli fermo a 28. LaInter 82 Milan 68 Juventus ...