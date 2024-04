Sansepolcro Gioielli nascosti in un panino molto “strano”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Arezzo, 13 aprile 2024 – Originali e fantasiose le ultime 2 donne provenienti da un insediamento di cittadini stranieri nel meridione, che sono state intercettate e fermate dai Carabinieri di. Avevano appena compiuto poco prima una truffa nel ravennate ai danni di una vedova ottantenne con il solito inganno dei finti Carabinieri, che spaventando la vittima chiedono la cauzione per liberare un figlio arrestato, a seguito di un grave incidente stradale (ricordiamo che in Italia non esiste la liberazione su cauzione n.d.r.). Dopo la truffa, l’autovettura a noleggio è stata segnalata e sono state avviate le ricerche. I Carabinieri dil’hanno intercettata e fermata sulla E/45. Immediata la perquisizione personale: in un calzino indossato da una delle due sono stati trovati oltre 3.000 euro in banconote, mentre nell’auto, ben ...