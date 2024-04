Sanchez verso la Turchia? Contatti con l’agente! E spunta opzione italiana

(Di sabato 13 aprile 2024) Alexislascerà a zero l’Inter in estate, visto il contratto annuale firmato la scorsa estate. Il cileno piace in, ma occhio anche ad altre due opzioni. Una pure. FUTURO ? Alexispiace inal Trabzonspor. A rivelarlo il portale Forspor. Secondo i colleghi turchi, il club avrebbe già contattato il suo agente Fernando Felicevich, il quale ha già portato inaltri connazionali e amici dicome Erick Pugar e Gary Medel, rispettivamente al Galatasaray e al Besiktas. Il 36enne lascerà a zero l’Inter. Non solo per Trabzonspor, come riferisce Red Gol, media cileno, suci sarebbero anche altre due opzioni: il River Plate e addirittura l’Udinese. Intanto, domani sera il cileno dovrebbe giocare da ...

L’Inter si prepara alla partita contro il Lecce , che si giocherà domani al Via del Mare. Inzaghi prepara dei cambi, Sanchez scalpita. TURNOVER ? L’Inter tra poco inizierà i lavori per preparare la ... (inter-news)

Milano – L'Inter che torna in A dopo le nazionali è quella che si conosce da inizio campionato. Forse un po' meno sfrontata, non così ingorda come i pranzi pasquali suggerirebbero. Vincente, però, ... (sport.quotidiano)

SERIE A - Inter, Inzaghi punta su Sanchez e Thuram nella sfida contro il Cagliari - Tutto esaurito contro il Cagliari, ma questa in fondo non più neppure una notizia: quando gioca l'Inter San Siro è in pratica sempre sold out. Certo che ora la spinta dei tifosi nerazzurri va assumend ...napolimagazine

Inter-Cagliari, Cuadrado verso la convocazione. Tre ballottaggi per Inzaghi: la probabile formazione - L'Inter ha ritrovato Stefan De Vrij in gruppo e ora Inzaghi ha tutta la rosa a disposizione in vista del rush finale verso la seconda stella. Contro il Cagliari, domenica sera a San Siro, non ci saran ...informazione

Inter-Cagliari, Sanchez favorito su Arnautovic al posto di Lautaro - L'Inter si avvicina alla conquista del ventesimo scudetto. Domenica sera a San Siro la sfida contro il Cagliari. Sanchez in vantaggio su Arnautovic per sostituire lo squalificato Lautaro. Inzaghi ...sport.sky