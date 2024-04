Sampdoria-Südtirol | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 aprile 2024) Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena, delicatissima sfida playoff fra due squadre reduci da momenti differenti ma con lo stesso obiettivo, quello di trovare un posto negli spareggi della post season. I blucerchiati provano ad allungare la striscia positiva per blindare l’ottava piazza, gli altoatesini vogliono ritornare a vincere per non vedere il sogno top 8 infrangersi troppo presto. Il fischio d’inizio all’incontro, valevole per la 33esima giornata diB, è in programma alle ore 14:00 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 gare per i padroni di casa, che sembrano aver trovato la quadra in vista del finale di stagione, con la speranza di poter dire la propria ai playoff. Prima di tutto, però, c’è da assicurarsi un posto ai prossimi spareggi. ...