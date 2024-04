Sampdoria-Südtirol sabato 13 aprile 2024 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 13 aprile 2024) Laè venuta via con un punto da Palermo, interrompendo una serie di quattro vittorie consecutive ma conservando l’importante ottavo posto in classifica che proverà a consolidare battendo unche invece si torva a -5 dai liguri, dunque dalla zona playoff, ma anche a + 4 dal Bari che in questo momento andrebbe InfoBetting: Scommesse Sportive e