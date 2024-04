Salone del Mobile | dove design e food si fondono

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 13 aprile 2024) Milano si ferma, anzi accelera, nella settimana più caotica e creativa di sempre. Quella del, deldela Rho Fiera e del Fuoridiffuso per tutte le vie del capoluogo meneghino. Ce n’è per tutti i gusti, se parliamo dima anche di cibo, di buon vino, di collaborazioni che non t’aspetti. C’è la trattoria immaginaria in cui cucinano Fabio Pisani e Alessandro Negrini, c’è la micro bakery del maestro Longoni, c’è Cracco che affianca la Master Distiller Lorena Vásquez, c’è l’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (Ampi) con i suoi pezzi migliori, a partire da Paolo Griffa per arrivare a Diego Crosara di Marchesi 1824. C’è anche un architetto del cioccolato, Simona Solbiati e Giada De Laurentiis, la cuoca vincitrice di un Emmy Award. Tutti gli occhi saranno puntati su di loro, ...