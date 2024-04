Sabatini | «Luis Alberto chiamato da Inzaghi? La Lazio dica no!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024) Il casoha riempito le pagine dei giornali odierne. Sandroin collegamento con Radio Radio ha avvertito ladi un interessamento possibile dell’Inter. AVVERTIMENTO – Sandroavverte: «Perlafaccia una black-list di squadre in cui non potrà andare: Inter, Juventus, Milan e altre. Fai una rescissione del contratto così, per i biancocelesti non è affatto sconveniente. I modi e la forma sono sbagliati. Mi aspetto che in settimana si decida tutto, mettendo una lista di club che ho descritto. Questo è diritto delladeve rispettare. Magari togli l’Inter perché Simonepotrebbe averil ...