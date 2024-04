Russia | carneficina di soldati ucraini a Kupiansk La soffiata | Quando Kiev può perdere la guerra

(Di sabato 13 aprile 2024) Unaimpressionante: le truppe ucraine hanno perso fino a 210 militari, quattro cannoni semoventi, un cannone d'artiglieria e sei squadre di mortai in direzione di. Lo riportano le forze militari russe all'agenzia Tass. "Le perdite nemiche nella direzione diammontano a 210 militari, quattro unità di artiglieria semoventi, un cannone d'artiglieria, sei squadre di mortai, due depositi di munizioni, due veicoli e due veicoli droni" oltre a una postazione elettronica di difesa, ha riferito Ivan Bigma, capo del centro stampa del gruppo di forze occidentali. Che la situazione persia critica lo testimoni anche l'ex capo di Stato Maggiore britannico del Regno Unito Sir Richard Barrons ha avvertito che l'Ucraina potrebbe essere sconfitta dallanel 2024. ...

Calendario film uscita aprile 2024 - Lo spagnolo Pablo Berger si cimenta nella trasposizione animata della graphic novel omonima di Sara Varon, dando vita a un film interessante, del tutto peculiare rispetto al panorama del cinema di ...mymovies

Guerra ucraina, ecco dove (e quanto) sta avanzando la Russia: i quattro fronti e la strategia di logoramento - I successi russi in Ucraina sono irrilevanti, nonostante Kiev abbia iniziato il 2024 in gran parte sulla difensiva, indebolendosi sotto i continui attacchi in più punti lungo un fronte di ...ilmattino

Ucraina, la più grande offensiva di tank russi decimata dai droni ucraini: il massacro di Avdiivka può cambiare la guerra - Ad Ovest di Avdiivka, una cittadina di poco più di 30mila abitanti nella zona orientale dell'Ucraina, l'esercito di Putin ha lanciato una massiccia avanzata di tank. Secondo ...ilmessaggero