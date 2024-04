Rush Hour 3 | Missione Parigi | dove è stato girato?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 13 aprile 2024)3:principalmente in Francia, ail film è in buona parte ambientato, ma anche in California, a Los Angeles. Iniziamo proprio con la California,è stata girata la prima parte del lungometraggio. La World Criminal Court che vediamo ad inizio film è stata girata a Los Angeles, nella City National Plaza, situata nel 515 South Flower Street. Le scene ambientate nell’ospedale, invece, sono state girate nel St. Mary’s Hospital, situato al 1050 di Linden Avenue. Per quanto riguarda, la città è la meta in cui i due protagonisti si dirigono per completare ladi turno. Dopo essere arrivati in Francia, James e Lee prendono un taxi e ...