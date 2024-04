Ieri, durante la puntata del GF, sono state mosse delle accuse contro Perla Vatiero per il suo comportamento da principessa viziata . Ma già in passato Mirko Brunetti le aveva rivolto le medesime ... (comingsoon)

Rune accusa l’ATP di aver favorito Sinner a Montecarlo: elenca tutti i torti che gli hanno fatto - Rune ha bisogno di tempo per elaborare il "lutto" della cocente ... Lo dice chiaramente nel messaggio condiviso sui social: in buona sostanza accusa l'Atp di aver favorito Sinner ed elenca in poche ...fanpage

Tennis: Sinner batte Rune e va in semifinale a Montecarlo, sfiderà Tsitsipas - Ascolta articolo - Jannik Sinner si qualifica per le semifinali dell’Atp Masters 1000 dopo una partita combattuta contro Holger Rune. Prossimo avversario: Stefanos Tsitsipas Jannik Sinner ha conquis ...liberoreporter

Sinner batte Rune in tre set e vola in semifinale a Montecarlo: il video degli highlights della partita - Jannik Sinner ha battuto in tre set il danese Holger Rune per 6-4 6-7 6-3 ed accede alla semifinale al Masters 1000 di Montecarlo. L’altoatesino ha sofferto nel secondo set: «Ci è voluto molto per vin ...video.corriere