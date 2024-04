Rumori in condominio 2024 | dovrai pagare o potrai ricevere cifre davvero forti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 13 aprile 2024) Sei un vicino particolarmente rumoroso? Attenzione a quello che fai: a partire dall’anno prossimo potresti dover sborsare tanti soldi. La convivenza nei condomini può non essere affatto facile. Chi ha la fortuna di vivere in un palazzo piccolo può sperare di andare più d’accordo con i vicini. Ma per quanto riguarda i grandi condomini con tante persone che ci abitano, i litigi e gli screzi sono dietro l’angolo. Ed è un attimo che le riunioni disi trasformano in risse da bar mancate. E c’è una cosa che è sempre e comunque il principale motivo del contendere tra vicini: imolesti. Attenzione a chi fa rumore nel: rischi diparecchio – Cityrumors.itChi ha un vicino molto rumoroso sa bene quanto possa essere frustrante dover vivere con questo fastidio costante, alle ore più improponibili ...