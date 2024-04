Rugby | i Lyons salutano la Serie A élite dopo la sconfitta nel derby col Colorno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Iladi: decisiva lainterna nelemiliano contro il, che passa per 23-26 a Piacenza e chiude la regular season al quinto posto in attesa di prendere parte ai play-off. Ilveneto, invece, vede la vittoria del Petrarca sul Mogliano per 38-28: i patavini chiudono al terzo posto la stagione regolare, mentre gli ospiti dovranno attendere il risultato di Fiamme Oro-Viadana per sapere se prenderanno parte alla post season. TABELLINI Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 13 aprile 2024 ore 14.00A Elite – XVIII giornata Sitavv HBS23-26 (10-13) Marcatori: p.t. 1’ drop Chico (3-0), 8’ ...