Rubini | Salvini contro Stellantis | Di italiano ormai ben poco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) «Io tifo sempre, ma lì, in, diè rimasto ben». Picchia duro Matteoa margine del G7 sui trasporti che si chiude oggi a Milano. Lo fa parlando col suo omologo canadese che gli ha appena confessato di aver ordinato un'Alfa Romeo. «Certo vuol dire che il marchio è ancora d'eccellenza», prosegue. Certo è che se tu,, chiami “Milano” il nuovo modello in onore alla città nella quale nacque la Casa del biscione, ma poi la fai produrre in Polonia, beh, è chiaro che la polemica, anche politica, è praticamente inevitabile. Infattiaffonda il colpo: «Che si chiami “Milano” per me è una bellissima cosa. Certo che dare lavoro per produrla a operai e terzisti e piccole imprese fuori dal territorio ...