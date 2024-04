Ruba il camion e si schianta contro l' ufficio di sicurezza

(Di sabato 13 aprile 2024) Hato uncon un semirimorchio e poi si èto intenzionalmenteundel Dipartimento di Pubblicadi Brenham, in Texas, causando la morte di una persona e altri 14 feriti. Un 42enne di Chappel Hill è stato arrestato dalla polizia. Secondo le autorità locali, alcuni giorni fa era stata negata all'uomo la patente di guida commerciale. Per questo sarebbe tornato all'con l'intenzione di vendicarsi.

Terracina , 5 febbraio 2024- Nella mattinata del 4 febbraio c.a. a Terracina , i Carabinieri del N.O.R. -Aliquota Radiomobile, in collaborazione con il personale della Stazione Carabinieri di ... (ilfaroonline)

Ladri fuggono con due camion pieni di vestiti e scarpe di marca - A Taverne di Corciano furto nella notte in un'azienda di logistica. Il Nucleo investigativo dei carabinieri dà la caccia alla banda ...rainews

Ruba una ruspa e si dà alla fuga: l'inseguimento è folle - Una Ferrari Una Porsche No, una ruspa: ha dell'incredibile il gesto di un ex dipendente di un'azienda che ha deciso di Rubare all'azienda stessa una rusp ...virgilio

Genova, camion urta anziana in via Moresco: all'ospedale - GENOVA - Una donna è stata urtata mentre attraversava la strada in via Moresco, a Marassi. La signora, di circa 70 anni, è caduta a terra battendo la testa. Sul posto è intervenuto il 118 con ...primocanale