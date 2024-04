Ruba borsello ad un anziano | arrestato 40enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 13 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUn uomo in fuga, in direzione viale Virgilio, apparentemente di 40 anni, capelli rasi, maglietta a maniche corte di colore bianco e pantaloni marroni chiari. E’ questa la descrizione fornita da un passante, nella tarda mattinata di ieri, ai carabinieri della Sezione Radiomobile di Taranto che, attivate immediatamente le ricerche, sono riusciti in brevissimo tempo a rintracciare e ad arrestare l’uomo, un tarantino, sospettato di essersi impossessato di undi colore nero, prelevandolo, poco prima, dal sedile anteriore di un’autovettura in sosta, con il finestrino abbassato. Il proprietario, un ottantenne, dopo aver fatto compere in un supermercato della zona, aveva appena parcheggiato l’auto sotto casa, dimenticando il finestrino aperto. Il presunto reo, approfittando della distrazione dell’, intento a tirare ...