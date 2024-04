Romantica | nel cuore di Roma l' innovazione si cuce con ago | filo e Chatgpt

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 13 aprile 2024) AGI - Due giorni neldiper immergersi in aghi, fili, bozzetti, essenze profumate. Una sartoria allestita nel salotto della città all'interno del Tempio di Adriano, a Piazza di Pietra, dove gli studenti di 11 accademie lavoreranno insieme in un grande tavolo, utilizzando per le proprie confezioni ago e, ma anche. Il tema di questa prima edizione si focalizza sul rapporto che unisce l'Intelligenza Artigianale a quella Artificiale, un tema quanto mai attuale che verrà affrontato da vari punti di vista. Per la prima volta, le Accademie di moda del territorio saranno, insieme, protagoniste di un'iniziativa che, attraverso l'apprendimento e le competenze mostrerà quanto e come la città sia una Stazione di partenza straordinaria verso il futuro: Accademia Costume & Moda, Accademia del Lusso, ...