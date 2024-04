Roma violata | il vento e le ombre | la storia di Pepicelli e la memoria delle Fosse Ardeatine

Ad Altavilla la commemorazione del Carabiniere Francesco Pepicelli - Il coraggioso maresciallo, membro attivo della Resistenza dei Carabinieri delle bande Caruso fu una delle vittime nelle Fosse Ardeatine ...irpinianews

Roma violata, il vento e le ombre: la storia di Francesco Pepicelli e la memoria delle Fosse Ardeatine - In occasione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il comune di Altavilla Irpina commemora la memoria del maresciallo dei carabinieri Francesco Pepicelli, originario di San ...corriereirpinia

L'Aquila, aggredita e derubata fuori dal market: arrestato un cileno, in casa anche droga - L’AQUILA – Da Roma all’Aquila in regime di detenzione domiciliare, violato almeno due volte per compiere crimini in città, tra cui anche la rapina a ...ilmessaggero