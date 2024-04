Roma | rubato furgone Acli carico di alimenti per i poveri | “Ritrovato vuoto e malconcio”

(Di sabato 13 aprile 2024) Si tratta della seconda volta che la rete associativa subisce un furto, con gravi danni per il suo operato. – corrieredellacittà.com Una nuova ferita nel cuore della solidarietàna.di, Associazioni cristiane lavoratori italiani che fanno rete sul territorio della Capitale e provincia per aiutare i cittadini in condizioni di grave disagio sociale, hanno subito un furto che va a ledere il loro operato, danneggiando tantissime persone che contano sul loro sostegno. Nella notte tra giovedì 11 aprile e venerdì 12 qualcuno avrebbeilcon cui effettuavano assistenza nelle periferiene. Un furto cheha denunciato tempestivamente alle autorità ma che comunque ha sottratto alla rete associativa uno strumento essenziale per raggiungere gli ...

