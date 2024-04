Roma | maltratta bimbi al nido | sospesa educatrice

(Di sabato 13 aprile 2024) La misura interdittiva durerà sei mesi Puniva i bambini deldove lavorava comecon aggressioni verbali e strattonamenti. Per questo una donna è statadal servizio per sei mesi, accusata dimenti. E' successo in un asilo, privato ma convenzionato, in zona Nuovo Salario. I carabinieri hanno notificato un’ordinanza che dispone la

