Roma | insulti e aggressioni ai bambini di un asilo nido | educatrice sospesa per sei mesi

(Di sabato 13 aprile 2024) Un’di unprivato convenzionato di, in zona Montesacro, è statadal servizio per seiper aver insultato e strattonatocon meno di tre anni. A darne notizia è il Messaggero che precisa, inoltre, come la notifica di sospensione sia stata emessa dal Gip del Tribunale della Capitale su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’, riporta il giornaleno, è gravemente indiziata del reato di maltrattamenti. Le sue responsabilità sono state accertate dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diMontesacro al termine delle indagini. Le forze dell’ordine hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a suo carico, tra cui ...

