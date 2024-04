Roma | insulta e maltratta bimbi | sospesa educatrice di un asilo nido

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 13 aprile 2024) "Aggressioni verbali" e "strattonamenti fisici" ai danni di bambini minori di tre anni. Queste le accuse rivolte all'di undiche si è vista notificare dai carabinieri della Stazione Nuovo Salario la misura interdittiva della sospensione dal servizio per sei mesi, decisa dal gip del Tribunale capitolino su richiesta della Procura. "menti", nello specifico, il reato contestato alla donna, dipendente di una struttura privata, convenzionata. L'indagine Per individuare la donna gli inquirenti hanno avviato una mirata attività d'indagine, condotta anche con ausili tecnici, in collaborazione con i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia diMontesacro. Nell'ambito della stessa sono stati raccolti "gravi indizi di colpevolezza" a carico della ...