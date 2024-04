Fedez "spendaccione", dopo la nuova casa di 400 mq presa in affitto nel centro Milano, ecco che questa mattina si fatto un altro modesto regalo: una splendida Ferrari Roma , appena sfornata da ... (ilgiornaleditalia)

CRONACA DI Roma – (AGENZIA NOVA) Come ogni anno, la polizia di Stato ha deciso di regalare delle uova di Pasqua , donate dalla Nestle’, e dei momenti di serenita’ ai pazienti e ai medici di alcuni ... (romadailynews)

Roma, Baglioni scherza con Gualtieri: “Presto un nostro tour chitarra e voce” - Siparietto nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio a Roma durante la consegna della Lupa Capitolina a Claudio Baglioni da parte del sindaco Roberto Gualtieri.lapresse

Roma consegna a Baglioni la 'Lupa Capitolina': "La dedico ai miei genitori" - Conferita oggi, 13 aprile, a Claudio Baglioni dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la Lupa Capitolina, massima onorificenza assegnata ai personaggi particolarmente illustri e meritevoli della ...adnkronos

Baglioni premiato con la Lupa Capitolina. La dedica ai genitori: “A Roma per sfuggire alla guerra” - Si è svolta in Campidoglio la cerimonia per la consegna dell’onorificenza dedicata ai personaggi eccellenti. Tra i precedenti, ache Paola Cortellesi, Vasco Rossi e i Maneskin ...quotidiano