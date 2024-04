Rolando Rivi | il martire bambino trucidato dai partigiani nel triangolo rosso FdI | il suo sacrificio esorti alla pacificazione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 aprile 2024) Aveva appena 14 anni,, quando venne rapito. Strappato all’amore della sua famiglia. E poi percosso, seviziato e finito con un colpo di pistola dopo tre giorni di torture. Il suo corpo martoriato venne lasciato in un bosco delle campagne emiliane, con indosso la sola maglia di lana, strappata e insanguinata. La sua unica “colpa”, agli occhi degli aguzziniin quel periodo dell’aprile del 1945 segnato da troppi odi e divisioni, fu quella di continuare a indossare la tonaca da seminarista… La commemorazione del BeatoMa lui, anche contro il parere dei suoi cari, non volle abbandonarla neppure dopo la chiusura del collegio dove studiava, decisa proprio per i pericoli e le emergenze che la guerra stava imponendo. E neppure dopo il ritorno nella povera casa dei genitori ...