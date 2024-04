ROH Supercard of Honor 2024 – Review

(Di sabato 13 aprile 2024) Buongiorno amici di Zona Wrestling e benvenuti in questa nuovatargata Ring Ofin occasione del PPVOf. Un evento che sicuramente non gode di una buona luce visto che è stato inserito in una settimana, anzi un fine settimana decisamente pesante ed importante come quello di WrestleMania. Ma non facciamoci scoraggiare troppo, perché magari questo PPV potrebbe averci regalato delle sorprese. Io sono Umberto e oltre ad augurarvi una buona lettura vi invito come sempre a farmi sapere la vostra nei commenti.I i ZERO HOUR i TAG TEAM MATCH The Premier Athletes (w/Smart Mark Sterling) vs Rhett Titus, Tony Deppen & Adam Priest (08:17) Un match molto meh, inserito appunto nella zero hour e per dare spazio ai Premier Athletes che per via di defezioni varie erano assenti da un po’. Sono ...

