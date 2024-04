(Di sabato 13 aprile 2024), 14 aprile 2024 – L’incontro preliminare con la Regione, proprietaria deldopo la maxi-bonifica, c’è già stato, "ora dobbiamo approfondire le proposte arrivate su input della manifestazione di interesse lanciata dal Pirellone nel 2023. Siamo alle primissime battute". Roberta Maietti, sindaca di, parla dell’ex, il polo chimico di 800mila metri chiuso 30 anni fa, appoggiato per tre quarti nel suo borgo e per il resto su Pioltello. Un’altra delle grandiche incidono pesantemente sulla fisionomia della Martesana, dopo l’ex Itam, l’altra tappa di unfra degrado e abbandono. E per cancellarli si cerca un. "Unache dobbiamo lasciarci alle spalle. La storia di questo sito è ...

Rodano, il viaggio nelle aree dismesse ex Sisas: una ferita da chiudere. “Serve un compratore a salvare l’area" - L’ex polo chimico di 800mila metri chiuso 30 anni fa si trova sul territorio tra Rodano e Pioltello La sindaca Roberta Maietti: "L’incontro con la Regione c’è stato, siamo alle primissime battute" ...ilgiorno

Maignan fuori mentre il Milan rivoluziona col Sassuolo - Mike Maignan è fuori Milano rosa in viaggio per la partita di Serie A di domani contro Sassuolo, ma dovrebbe essere adatto ad affrontare Roma in Europa League. Si prenderà il via al Mapei Stadium dome ...informazione

Dimore di delizia. viaggio esclusivo coi padroni di casa - La Brianza si racconta attraverso le biblioteche del territorio. È il progetto “La Brianza in biblioteca“, a cura di Centro documentazione Residenze Reali lombarde, in collaborazione con la rete Brian ...ilgiorno