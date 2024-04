Ritrovato il 16enne scomparso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Casalgrande, 13 aprile 2024 – E’ stato da Casalgrande. Il giovane eranei giorni scorsi. La sua famiglia aveva lanciato un appello attraverso la trasmissione televisiva di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’. Nella mattinata di martedì 9 aprile la madre aveva lasciato il figlio in stazione a Rubiera e da quel momento nessuno dei suoi famigliari lo ha più visto. Aveva un appuntamento a Genova con un’amica, sempre minorenne: giovedì sarebbero stati avvistati insieme a Milano, ma ieri erano ancora irreperibili. "Siamo a Milano per cercarlo – ha detto ieri la madre del–. Abbiamo stampato e diffuso dei volantini". Informati i carabinieri. Ieri anche il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi ha lanciato un appello su Facebook: "Vorrei esprimere solidarietà alla famiglia e spero che la situazione si risolva per il meglio". m. b.