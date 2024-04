Rissa nel parcheggio finisce in omicidio | morto un sessantenne | fermato il vicino di casa «Litigavano per le auto»

Verona. Scoppia una Rissa, un militare in servizio per "Strade sicure" tenta di sedarla e viene ferito - VERONA - Un militare del Raggruppamento Friuli Venezia Giulia e Veneto è rimasto ferito oggi mentre tentava di sedare una Rissa. E' accaduto a Verona , nei pressi della stazione ferroviaria. Il ...ilgazzettino

Taranto: Rissa tra famiglie in via Cesare Battisti, notificati 8 Daspo 'fuori contesto' - Il giovane, già gravato da precedenti penali nel novembre del 2022, era stato colpito da un analogo provvedimento interdittivo per un periodo di due anni. Per gli altri sette coinvolti nella violenta ...lagazzettadelmezzogiorno

Chiuso il terzo bar in pochi giorni a Genova, licenza sospesa per quindici giorni per Rissa - Il locale si trova a Cornigliano ed era stato più volte segnalato dai residenti. Controlli della polizia nelle periferie ...ilsecoloxix