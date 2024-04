Rissa in via Petrarca | Questore emette 8 Daspo

(Di sabato 13 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoNon si è fermata l’attività della Polizia di Stato in ordine alladel 30 marzo scorso che vide coinvolte ottopersone facenti parte di due distinti gruppi familiari e che portò, nell’immediatezza dei fatti, alla denuncia in stato di libertà perché presunti responsabili del reato diaggravata. Grazie alla minuziosa attività svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, ildi Taranto Massimo Gambino ha emesso nei loro confronti otto provvedimenti amministrativi delc.d. “fuori contesto”, adottato indipendentemente dalla realizzazione di condotte violente in occasione o a causa di manifestazioni sportive, qualora, per effetto anche solo della denuncia per uno dei reati indicati nella disposizione, venga formulato un giudizio di pericolosità nei confronti del soggetto al ...

CARRARA Paura in via Toniolo ad Avenza dove martedì attorno alle 18,30 alcuni extracomunitari se le sono date di santa ragione. I testimoni parlano di sette persone coinvolte in una Rissa a suon di ... (lanazione)

Macerata, 11 aprile – altre nove persone identificate e denunciate, per la rissa avvenuta la notte del 24 marzo in via Roma . Con le perquisizioni nelle case dei sospettati, sono stati trovati tutti ... (ilrestodelcarlino)

Rissa in Piazza Borsa a Treviso. Calci e pugni sulla scalinata della giostra «anti degrado» spostata su richiesta della Soprintendenza - TREVISO - Ancora tensione ieri sera, 12 aprile, verso le 20,45 in piazza Borsa, sulla scalinata della camera di Commercio. Un gruppetto di stranieri, probabilmente ubriachi, ha ...ilgazzettino

Capurso, ucciso durante una Rissa tra rivali in amore: chiesti 14 anni per l’assassino - CAPURSO - Quattordici anni di reclusione per omicidio, tentato omicidio, Rissa aggravata e detenzione di arma bianca: è la condanna chiesta per il 27enne Pietro Canonico, accusato di aver ucciso il 16 ...lagazzettadelmezzogiorno

Maxi-Rissa con spranghe e bastoni a Macerata: cinque fogli di via del questore - MACERATA Maxi-Rissa a colpi di spranghe e bastoni in via Roma, emesse misure di prevenzione nei confronti dei primi sette egiziani individuati dai carabinieri: in cinque non ...corriereadriatico