Rischio chimico per famosa marca di cacao | nuova segnalazione State attenti a questi lotti

(Di sabato 13 aprile 2024) Il Ministero della Salute, a una settimana da un primo allarme, ha reso noti i richiami che riguardano altridiche comporterebbero un “”. La sostanza trovata in quantità superiori al consentito durante le analisi deiè l’Ocratossina, elemento cancerogeno che può provocare effetti anche gravi, a partire da disturbi gastrointestinali sino ad arrivare a danni per l’apparato immunitario. Il marchio del prodotto incriminato, di cui è stato disposto il ritiro dai supermercati, è “Penny”, mentre la denominazione di vendita èin polvere 250 grammi. Il nome sociale dell’Osa che commercializza il prodotto è “Penny Market Srl“, mentre il nome del produttore è Maspex Food. Lo stabilimento di produzione è sito in Ul. Chopina 10 Wadowice, in Polonia. (continua ...

Diverse marche di Patatine sono state richiamate dai supermercati per rischio chimico dal ministero della Salute . Non sono prodotte tutte dalla stessa azienda, ma sarebbero tutte provenienti dalle ... (quifinanza)

