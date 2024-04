“Ringraziate l’ammazza orsi” | danni per 60mila euro alla vigna dei familiari di Fugatti

(Di sabato 13 aprile 2024) (Adnkronos) – Distrutte un centinaio di viti per un danno, non assicurato, dacome rappresaglia nei confronti del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizioe della sua politica sull'abbattimento degli. E' l'azione messa in atto da un gruppo di attivisti nei confronti deidi, proprietari delle piante del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

