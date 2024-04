Rimini | accoltella l' ex fidanzata in stazione | arrestato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 13 aprile 2024) La Polizia ferroviaria dihaun uomo, accusato di averto la sua ex. È successo questa notte allaferroviaria di. Dopo essere stata minacciata e ferita al braccio con un coltello, la donna è riuscita a scappare e a chiedere aiuto agli agenti della Polfer, nel piazzale davanti alla. La vittima è stata successivamente medicata al pronto soccorso, mentre l'aggressore è statocon le accuse di lesioni aggravate e atti persecutori e portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.