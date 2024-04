Righetti torna a Rimini da avversario | Ma il Flaminio sarà sempre casa mia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Aci è nato ed è cresciuto. Qui è diventato giocatore prima di spiccare il volo dal 2000 in poi, con il picco di un argento olimpico ad Atene 2004 e 114 partite totali in Nazionale. Dal 2017 Alexè allenatore e domanialnello staff della Luiss Roma, avversaria di Rbr in questo penultimo turno di orologio. "Ilstato anche il mio palazzetto – ricorda–. Non ho mai vissuto il 105 Stadium e rimango coi ricordi di quella che è anche l’attualedel basket riminese. Prima e dopo la partita di domani le sensazioni saranno forti e l’amarcord prenderà il sopravvento, ma in mezzo c’è una gara importante da giocare". "Rigo" ha già avuto modo dire alda ...