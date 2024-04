Riccardo Cotarella | Qualità e preparazione Così un’azienda può distinguersi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Il signore sì che se ne intende, recitava un vecchio spot pubblicitario. Un abito che calza perfettamente per, presidente di lungo corso di Assoenologi, e numero uno degli enologi italiani. Cosa deve farepernel mondo del vino? "Servono tre elementi. Primo,assoluta, cioè bontà del vino, e collegamento con il territorio e filosofia aziendale. Secondo, essere scientificamente preparati per una gestione manageriale del vigneto ed essere imprenditori di se stessi. Terzo, il vino deve essere espressione dell’annata. La scienza e la tecnica possono poi condizionare gli elementi negativi della stagione o evidenziare quelli positivi. E non è tutto". Cosa c’è ancora? "Serve sapersi raccontare, esporre la narrazione vera dell’azienda, della famiglia. ...